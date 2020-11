The World Only Ends When You Die è il nuovo album di Skyway Man, pseudonimo dietro il quale di cela il musicista, cantautore e produttore statunitense James Wallace.

Pubblicato il 23 ottobre 2020 da Mama Bird Recording e anticipato dal singolo Muddy Water, The World Only Ends When You Die è il secondo album a firma Skyway Man realizzato dall’ispiratissimo songwriter di Nashville.

Il nuovo lavoro discografico di James Wallace è incentrato sul concetto di vita e di morte e sulle esperienze pre-morte.

Il mondo di Skyway Man si regge su una frizzante formula a base di folk e positività, vicino per sonorità al mondo di musicisti contemporanei come Father John Misty e Devendra Banhart.

A partire da oggi è possibile ascoltare via Bandcamp The World Only Ends When You Die in streaming integrale sul nostro blog.

Dieci canzoni all’insegna della psichedelia e dell’indie folk. Buon ascolto. (La redazione)