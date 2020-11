Nuovo album per il rapper statunitense Lonnie Corant Jaman Shuka Rashid Lynn, più semplicemente noto come Common.

Pubblicato il 30 ottobre scorso da Loma Vista Recordings, il tredicesimo album in studio del musicista di Chicago si intitola A Beautiful Revolution (Pt. 1) e, a partire da oggi, è in streaming integrale sul nostro blog via Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)