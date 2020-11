JW Francis è una promessa della scena indie americana, o meglio newyorkese, come ci tiene a specificare lui. Nato in Oklahoma ma cresciuto a Parigi, Francis si è formato artisticamente nella “grande mela”, dove lavora ancora oggi come assistente per un premio Nobel, fa la guida turistica ufficiale della città e organizza cene con delitto con la sua Murder Mistery.

Il primo singolo inciso da JW Francis per Sunday Best Recording è stato New York, perfetta introduzione al suo sound e stile inimitabili di cui l’autore racconta: “Sono una guida ufficiale di New York City, questo posto mi ha dato molto e volevo rendergli omaggio e dirgli come mi sento tra le su braccia… I’ll sleep when dead”.

JW Francis è il perfetto esempio di artista indie contemporaneo, capace di suonare dal vivo di continuo e portare la sua grande carica indie rock lo-fi ovunque, da New York a LA, da Parigi a Glasgow e fino in Costa Rica.

I suoi singoli pubblicati su Spotify sono stati fortemente voluti dalla Sunday Best Recordings per pubblicare il 6 novembre 2020 questo album d’esordio dal titolo We Share A Similar Joy. (La redazione)

CLICCA QUI PER FEEDBACK, MESSAGGI O ERRORI

CLICCA QUI PER PROMUOVERTI E SOSTENERCI