Le tappe del tour europeo dei Dead Can Dance originariamente previste per la primavera del 2021, incluse le due date del 2 e 3 aprile a Milano, sono rinviate a causa del protrarsi della situazione derivata dalla diffusione del virus COVID-19 in tutto il mondo.

Barley Arts e il management della band sono al lavoro sull’annuncio di nuove date per la primavera del 2022, quando la situazione sarà auspicabilmente più stabile e sicura per tutti. (La redazione)