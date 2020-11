Pubblicato il 23 ottobre 2020 da dBpm, Love is the King di Jeff Tweedy è il disco del mese scelto dalla nostra redazione.

Il nuovo album da solista del leader dei Wilco arriva dopo Together at Last (2017), Warm (2018) e Warmer (2019).

Tutte le canzoni di questo quarto lavoro discografico sono state scritte da Jeff Tweddy, eccetto A Robin or a Wren che vede anche la mano di George Saunders.

Love is the King vede la produzione di Tweedy assieme a Tom Schick. (La redazione)