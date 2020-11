I Mountain Caller descrivono si descrivono come un trio heavy progressive strumentale influenzato dalle jam degli Elder, dal tocco cinematico dei Mogwai e dai riff monolitici degli Sleep.

Il sound del trio londinese è una fusione di progressive rock, post metal e doom.



Pubblicato il 13 novembre 2020 da New Heavy Sounds e distribuito in Italia da Goodfellas, Chronicle I: The Truthseeker è l’esordio della band londinese ed è stato registrato nel gennaio del 2020 presso i No Studio di Manchester da Joe Clayton dei Pijn e masterizzato da Magnus Lindberg dei Cult Of Luna. (La redazione)

Per il trio composto da El, Claire e Max si tratta del frutto di tre anni di lavoro, prove e live dove tutti gli strumenti e i musicisti hanno avuto lo stesso peso.