I War on Drugs sono una delle più grandi rock band contemporanee, sicuramente tra i massimi esponenti della tradizione americana e del rock indipendente.

Live Drugs è il primo live album della band guidata da Andam Granduciel, una collezione di brani che arrivano da album, tour e mood differenti tra loro.

L’album è il ritratto della band nel suo habitat naturale, la dimensione live, e anche della relazione che lega Adam con Dominic East, produttore , tecnico delle chitarre e stage manager dei War on Drugs.

La scaletta di Live Drugs è stata programmata per far fluire i 70 minuti del disco come se ci si trovasse di fronte a uno show dei War on Drugs, con versioni ed evoluzioni differenti dei vari brani. Sono presenti pezzi da tutti i dischi della band di Philadelphia, da brani dell’esordio del 2008 pensati per i piccoli club ai favolosi brani pensati per gli ultimi dischi e le grandi arene, come per la coinvolgente versione di Under the Pressure cantata insieme a una platea di 20.000 persone.

“Come band leader ho sempre volute capire dove può arrivare una canzone. Anche quando una canzone l’abbiamo registrata, masterizzata, messa in vendita e suonata dal vivo non significa che poi dovremo farla sempre allo stesso modo”. (Adam Granduciel)

La forza di Live Drugs è proprio li, un momento di libertà della band catturato su disco. Questo live album mostra come sei ragazzi si siano evoluti come band tra il 2014 e il 2019.

Negli ultimi sei mesi i War on Drugs hanno lavorato in studio su un nuovo album, realizzato un favoloso remix per il brano Scarlett dei Rolling Stones e suonato dal vivo per enti benefiche.

