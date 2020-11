Con una carriera che dura da più di 30 anni, dj set nei più importanti club di Italia, Spagna, Stati Uniti e Regno Unito, e palchi condivisi con leggende come David Morales, Little Louie Vega, DJ Spinna e molti altri, il DJ e produttore italiano DJ Fede si è costruito una solida reputazione nella scena della black music, spaziando tra generi come hip hop, funk, disco e house.

Con la chiusura dei club a causa del Covid e il fermo obbligato dei dj set, DJ Fede ha sfruttato questo momento per dedicarsi alle produzioni, ed esplorare quei suoni Balearic house che lo hanno reso un punto fermo sulla scena di Ibiza.

Il frutto di questo lavoro è fresco di uscita su Irma Records e si intitola Brazilian Trip, un brano che avvolge l’ascoltatore in un lussureggiante paesaggio di suoni rarefatti e ritmi tropicali, impreziositi dalla voce vellutata della cantante Silvia Donati.

Il singolo è accompagnato da un remix degli storici dj e produttori Leo Mas & Fabrice, e anche una versione Amazonian Dub che si addentra ancora più profondo nella giungla. Groove caldi, atmosfere ambient e percussioni ipnotiche la fanno da padrone. (Adaja Inira)