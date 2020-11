Il 26 novembre esce per Jimenez Edizioni Il cuore più buio, ultimo romanzo della serie mystery dedicata al personaggio D Hunter da Nelson George.

Scrittore, giornalista, critico musicale e produttore televisivo, Nelson George è tra i più importanti portavoce della cultura afroamericana e della black music, tanto rilevante da essere definito da Spike Lee «our cultural storyteller».

Ambientato nel mondo dell’imprenditoria musicale e tra Los Angeles, Londra e Atlanta («Atlanta era il centro ufficiale dell’hip hop del ventunesimo secolo e in sostanza deteneva il titolo dalla fine degli anni Novanta. New York, la fondazione; Los Angeles, l’espansione; Atlanta, l’evoluzione»), in questo thriller il protagonista D Hunter è manager di un astro nascente della trap («la musica che aveva reso l’hip hop con cui D era cresciuto un pezzo da museo del ventunesimo secolo») e si scontra con le difficoltà dell’essere un uomo d’affari afroamericano negli Stati Uniti di Trump, in una nazione che non ha ancora fatto i conti coi suoi retaggi razzisti.

È un romanzo avvincente, che contiene tante storie e tanti temi (tra tutti, i traffici di esseri umani, il suprematismo bianco, l’inaccettabilità dei compromessi richiesti dal mondo degli affari), intreccia musica e provocazioni, storie e casi, sicari e segreti, azioni ripugnanti e slanci di onestà. (La redazione)