B.C. Camplight è il progetto musicale del cantautore statunitense Brian Christinzio, già collaboratore dei War On Drugs e Sharon van Etten.

Shortly After Takeoff è il quinto album dei B.C. Camplight, nonché il capitolo finale, se non il più bello, della trilogia che l’artista ha definito “Manchester Trilogy” (ricordiamo, a questo proposito, i due lavori precedenti How To Die In The North del 2015 e Deportation Blues del 2018).

Pubblicato il 24 aprile 2020 da Belle Union, Shortly After Takeoff è in streaming integrale sul nostro via Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)