Il pluripremiato trombettista, compositore e bandleader statunitense Marquis Hill è un musicista jazz con un’inclinazione per il post-bop.

Nato a Chicago, Marquis Hill ha conseguito il B.A. («baccellierato in arti») in educazione musicale e studi sul jazz presso la Northern Illinois University e il suo master in pedagogia jazz presso la DePaul University. Ha suonato con artisti come Roy Hargrove, McCoy Tyner e molti altri ancora.

Il 13 novembre scorso ha pubblicato Soul Sign, il suo nuovo album di inediti che a partire da oggi è possibile ascoltare in streaming sul nostro blog via Bandcamp. (La redazione)