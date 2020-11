Il 27 novembre 1942 nasceva a Seattle James Marshall “Jimi” Hendrix, cantautore, musicista nonché il più grande innovatore nell’uso della chitarra elettrica nella musica rock.

Nel 2011 il magazine Rolling Stone lo ha inserito al primo posto della classifica dei chitarristi più grandi di tutti i tempi.

Jimi Hendrix moriva il 18 settembre 1970 a Londra a soli 27 anni, lasciando un’impronta indelebile nella storia della popular music con le sue esibizioni dal vivo e due album straordinari come Are You Experienced? del 1967 ed Electric Ladyland del 1968. (La redazione)

The Jimi Hendrix Experience – Voodoo Child (Slight Return) (Live In Maui, 1970)