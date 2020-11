Quatermass Seven segna l’incontro tra lo stiloso chitarrista Barrie Cadogan e il bassista Lewis Wharton dei Little Barrie con il batterista e leader degli Heliocentrics Malcolm Catto.

Il disco è stato registrato in presa diretta con un minimo uso di overdub e prodotto da Malcolm Catto stesso presso i suoi Quatermass Studio.

L’incontro con Malcolm ha dato nuova linfa al sound dei Little Barrie grazie al suo inimitabile stile alla batteria, lo stesso che rende unici e riconoscibili gli Heliocentrics.



Pubblicato il 20 novembre da Madlib Invazion, Quatermass Seven è stato registrato utilizzando solo attrezzature analogiche e rappresenta un nuovo capitolo nell’ottima discografia dei Little Barrie. (La redazione)