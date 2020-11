Il 22 gennaio 2021 sarà pubblicato l’omonimo album di debutto di Carm, progetto del noto trombettista americano CJ Camerieri.

Anticipato dai singoli Tapp, Already Gone, Land e la strumentale Soft Night, Carm vede la partecipazione di Ryan Olson, Justin Vernon, Sufjan Stevens, Yo La Tengo, Shara Nova e Mouse on Mars.

L’omonimo album d’esordio di Carm uscirà per la personalissima label di Aaron Dessner dei National, l’etichetta indipendente 37d03d (people).

Carm si preannuncia un disco epocale, capace di unire linguaggi differenti, dal pop all’avanguardia, passando per la musica strumentale, il jazz, l’indie e il folk. (La redazione)