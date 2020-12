A Joyful Sound è già un classico della musica soul, ma anche un bel disco di Natale in cui si incontrano r&b e funk.

Con un cast di supporto davvero stellare, A Joyful Sound vede il musicista e cantautore statunitense Kelly Finnigan con Durand Jones & The Indications, The Dap-Kings, Ghost Funk Orchestra, Monophonics, Thee Sinseers, Orgone, Ikebe Shakedown, Jason Joshua & The Beholders, The True Loves, Neal Francis, Jungle Fire, Delvon Lamarr Organ Trio, Ben Pirani, The Jive Turkeys, The Ironsides, The Harlem Gospel Travelers, Rudy De Anda, Alanna Royale e molti altri!

Ispirato da dischi come Soul Christmas della Atlantic Records e A Christmas Gift For You di Phil Spector e Peace dei Rotary Connection, questo album è un disco che metterà tutti d’accordo: amanti della musica natalizia e amanti della musica soul.

Questa è terzo album di Kelly Finnigan in poco meno di due anni, compreso il suo LP di debutto The Tales People Tell e il più recente lavoro It’s Only Us con i suoi Monophonics.

Molti di voi probabilmente ancora non conoscono Kelly Finnigan, uno dei produttori, cantautori e interpreti più talentuosi della scena soul/r&b attuale.

Pubblicato il 24 novembre 2020, A Joyful Sound