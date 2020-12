Anche se siamo soltanto al primo dicembre e manca ancora un mese alla fine di questo maledetto 2020, questa è la nostra lista dei migliori album dell’anno.

Come sempre sono 25: non uno di più, non uno di meno.

Si parte da quello di Billy Nomates, che da queste parti consideriamo il più sorprendente del 2020, fino all’Eden dei lunatici del nostro Umberto Palazzo, passando per le ultime meraviglie dei ben più noti Fontaines D.C., Thurston Moore, Fleet Foxes, Taylor Swift, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Jeff Tweedy, Fiona Apple…

In mezzo vi sono album di artisti e gruppi come Charles Webster, Sault, Moses Sumney, Onipa, Laura Marling e altri ancora.

Tutti i dischi si possono ascoltare in streaming via Spotify e molti anche attraverso Bandcamp.

Per tutti gli album del 2020 che ci sono sfuggiti (o che usciranno entro il prossimo 31 dicembre) e che meriterebbero un “posto in classifica”, abbiamo sempre tempo per recuperarli. In fondo, lo sapete benissimo, per noi questo è soltanto un gioco. Un bellissimo gioco, naturalmente. Buon ascolto! (La redazione)

Billy Nomates ★ S.T.

Fontaines D.C. ★ A Hero’s Death

Thurston Moore ★ By the Fire

Fiona Apple ★ Fetch the Bolt Cutters

Charles Webster ★ Decision Time

J.W. Francis ★ We Share A Similar Joy

Kelly Lee Owens ★ Inner Song

Sault ★ Untitled (black is)

Laura Marling ★ Song For Our Daughter

Moses Sumney ★ græ

Fleet Foxes ★ Shore

Run the Jewels ★ RTJ4

Baxter Dury ★ The Night Chancers

Jeff Tweedy ★ Love is the King

Bill Fay ★ Countless Branches

Lomelda ★ Hannah

Bob Dylan ★ Rough and Rowdy Ways

Perfume Genius ★ Set My Heart on Fire Immediately

Kevin Morby ★ Sundowner

Onipa ★ We No Be Machine

Keleketla! ★ S.T.

Taylor Swift ★ Folklore

Bruce Springesteen ★ Letter to You

Mulatu Astatke & Black Jesus Experience ★ To Know Without Knowing

Umberto Palazzo ★ L’Eden dei lunatici

Puoi ascoltare tutti i 25 album in un unica playlist su Spotify: 292 brani per un totale di 20 ore e 14 minuti circa (qui).