La musicista e producer gallese arriva in Italia per un’imperdibile data che si terrà l’11 novembre 2021 ai Magazzini Generali di Milano, dove presenterà dal vivo la sua ultima fatica discografica, Inner Song, uno dei migliori album del 2020.

Inner Song è un album dalle atmosfere minimali, tra techno e arpeggi elettronici, che rivela il concetto di arte e musica di Kelly Lee Owens. (La redazione)