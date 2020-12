Una carriera, quella del menestrello più famoso al mondo, lunga 60 anni e costellata da capolavori imprescindibili che gli sono valsi anche un premio Nobel per la letteratura.

Stiamo parlando del cantautore più eclettico che la storia della popular music abbia finora partorito: Bob Dylan.

Eclettico non tanto per la musica che ha scritto, in fondo le sue sono canzoni che si sono mosse sempre sull’asse folk-rock, quanto invece per la personalità del musicista e poeta di Duluth.

Una personalità che si è sempre nutrita di musica, arte e letteratura senza mai dover rendere conto a qualcuno o a qualcosa del come e perché, ma soprattutto senza mai rincorrere stereotipi e preconcetti vari.

Una personalità giovane e curiosa, insomma, che ha sempre vissuto il presente, liberandosi di ogni sorta di onorificenza, fregio e orpello che potesse imbalsamare il suo vivere di (e per) la musica.

Tutto ciò, ovviamente, senza mai perdere il fiuto per il business, anche perché, come sosteneva più prosaicamente qualcuno, i soldi ti danno libertà.

Sarà quindi per tutti questi motivi che il settantanovenne Bob Dylan ha voluto cedere il suo intero catalogo musicale alla Universal Music: oltre 600 canzoni per un valore, si stima, di circa 300 milioni di dollari.

Canzoni che oramai fanno parte del patrimonio dell’umanità e che Dylan continuerà a cantare a modo suo finché avrà la forza di farlo. Tanto, siamo sicuri, ne ha già altre pronte nel cassetto. (La redazione)