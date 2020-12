Nonostante il nome scelto faccia esplicito riferimento alla ben nota città inglese, i Manchester Orchestra sono una formazione indie rock di Atlanta, Georgia.

Un omaggio dettato probabilmente, se non quasi sicuramente, dal loro amore per la scena musicale mancuniana.

In attività dal 2004, la formazione del cantante e chitarrista Andy Hull ha esordito nel 2005 con l’EP You Brainstorm, I Brainstorm, but Brilliance Needs a Good Editor al quale ha fatto seguito l’album I’m Like a Virgin Losing a Child del 2006.

Di lì in poi altri dischi, come l’EP Let My Pride Be What’s Left Behind, Fourteen Years of Excellence e I Could Be the Only One, al quale hanno fatto seguito lavori sulla lunga distanza quali Mean Everything to Nothing (2009), Simple Math (2011), Cope (2014) e A Black Mile to the Surface (2019).

Il 4 dicembre 2020 i Manchester Orchestra hanno pubblicato un delizioso album di Natale dal titolo Christmas Songs Vol. 1, da ascoltare in streaming integrale su Bandcamp. (La redazione)