I Bee Bee Sea sono un potente trio garage rock della provincia di Mantova, esattamente di Castel Goffredo, un piccolo comune con più o meno dodicimila abitanti.

Day Ripper è il terzo album dei Bee Bee Sea pubblicato da Wild Honey Records il 9 ottobre 2020 e in streaming oggi sul nostro blog via Bandcamp. Buon ascolto e buon rock and roll a tutti. (La redazione)