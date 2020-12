Dopo aver pubblicato i suoi 10 album preferiti del 2020, Luca D’Ambrosio – fondatore e responsabile di Musicletter.it nonché autore di libri sulla musica – ha appena condiviso una personale ed eterogenea lista di brani preferiti del 2020.

Come scrive D’Ambrosio sul suo personale blog, “Ce n’è per tutti i gusti: dal folk al pop, dall’elettronica all’indie rock, passando per l’hip hop e la world music”.

Si va insomma dalle classiche sonorità folk e rock di brani come My Own Version of You di Bob Dylan e Song for Orphans di Bruce Springsteen a pezzi contemporanei e anticonformisti come Modern Hart di Billy Nomates e Few words for the firing squad dei Run The Jewels.

In mezzo ci troverete l’afrobeat futurista di Keleketla! e Onipa, l’indie rock brillante di JW Francis e Kevin Morby, il travolgente post-punk revival dei Fontaines D.C., il noise rock sentimentale di Thurston Moore, la black music di Sault e Moses Sumney, così come il folk pop mai banale di Lomelda, Taylor Swift, Fiona Apple, Laura Marling e Jeff Tweedy, senza dimenticare le ballate romantiche-esistenziali di Bill Fay e Fleet Foxes.

E se poi a tutto ciò aggiungiamo la stravaganza pop di Perfume Genius, le commistioni funk-rap-jazz di Mulatu Astatke & Black Jesus Experience, la dance raffinata di Charles Webster e quella sperimentale di Kelly Lee Owens e, ultimo ma non ultimo, il rock alternativo e dissacrante di Baxter Dury, non possiamo che invitarvi all’ascolto di questa nuova e interessante playlist di Luca D’Ambrosio (se non altro per incuriosirvi e casomai farvi scoprire qualcosa che probabilmente durante l’anno vi è sfuggito).

La playlist del 2020 di Luca D’Ambrosio è disponibile in streaming su Spotify e – come sottolinea lo stesso autore – il metodo d’ascolto consigliato è “casuale”. (La redazione)