Fatti conoscere al grande pubblico da Elisabetta Sgarbi grazie al suo film del 2020 Extraliscio. Punk da Balera, la formazione di Mirco Mariani, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara (alias Extraliscio) sarà per la prima volta a Sanremo nientemeno tra gli artisti cosiddetti Big.

Ad accompagnare il trio sul famoso palco del Teatro Ariston ci sarà anche il fumettista e musicista Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

Extraliscio è un nuovo genere, canzoni da ballo che affondano le radici nella musica folkloristica di Secondo Casadei e si proiettano nella balera del futuro.

Per chi non conoscesse ancora il “punk da balera” degli Extraliscio, vi invitiamo ad ascoltare in streaming integrale il primo album, Canzoni da ballo, pubblicato nel 2016 da Garrincha Dischi.

Canzoni da ballo è composto da 14 brani tra originali e classici del folklore romagnolo. Buon ascolto. (La redazione)