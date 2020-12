Color de Trópico è la miglior compilation di artisti vari del 2020 secondo noi di Musicletter.it.

Otto gioielli, pubblicati originariamente in Venezuela tra il 1966 e il 1978, ristampati in vinile nel 2020 dall’etichetta spagnola El Palmas Music.

In quel periodo, tra metà anni Sessanta e fine degli anni Settanta, i musicisti venezuelani hanno assimilato una vasta gamma di influenze e stili, sia locali che globali, per generare qualcosa di nuovo, un’identità “moderna” per la musica venezuelana; artisti che guardavano al futuro senza rinunciare alla ricerca del proprio “sabor” (sapore).

Ecco quindi che jazz, rock, salsa, funk, psych, prog e disco si sono seduti accanto a guajira, cumbia, cha-cha-cha e persino al popolarissimo stile venezuelano dello joropo.

Los Darts, Hugo Blanco, La Retreta Mayor, Los Capri, Nelson Y Sus Estrellas, Germán Fernando y su Orquestra, Grupo Almendra e Tulio Enrique León sono soltanto alcuni dei nomi di una lunga tradizione di pionieri musicali venezuelani, molti dei quali devono ancora ottenere il riconoscimento che meritano.

Otto canzoni che documentano un momento speciale della storia della musica venezuelana, quando la democrazia del Paese aveva solo pochi anni e l’impatto dell’industria petrolifera sulla società e l’economia era appena iniziato.

Color de Trópico, curata da El Drágon Criollo & El Palmas, è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)