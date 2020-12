I Midnight Sister sono un duo multiforme e multidisciplinare losangelino, guidato dagli artisti Juliana Giraffe e Ari Balouzian, una favolosa coppia di fricchettoni (anzi, gli LA pop freaks per eccellenza).

La musica dei Midnight Sister cambia di brano in brano, di disco in disco e non si ripete mai grazie a trovate avanguardistiche, tocchi psichedelici, dance, folk e glam capaci di risvegliare gli assopiti animi dell’indie rock statunitense.

Proprio l’aspetto visivo ed estetico è parte integrante della proposta dei Midnight Sister grazie al gusto univo per coreografie, costumi e recitazione di Juliana Giraffe.

Il 15 gennaio 2021 il duo californiano pubblicherà per Jagjaguwar un nuovo album dal titolo Painting the Roses.

L’album è stato anticipato da tre singoli Doctor says, Wednesday e Foxes, quest’ultimo molto probabilmente, grazie alle sue perfette chitarre psych pop, farà la felicità dei fan di George Harrison. (La redazione)