C’è un disco italiano del 2021 che a nostro avviso presto farà parlare di sé per la sua universale bellezza. Lo abbiamo ascoltato più volte in anteprima e ci è sembrato un’opera di una maturità e una qualità assoluti.

Si tratta di Un sogno di Maila, nuova fatica discografica del mai banale Amerigo Verardi, nome storico della scena alternativa italiana (Allison Run, Betty’s Blue, Lula, Lotus).

Un concept album, in uscita il 12 febbraio 2021 per The Prisoner Records, che segue l’acclamato Hippie Dixit del 2016, che abbiamo amato fin dalla prima ora per creatività e qualità compositiva.

Questa volta però Verardi supera se stesso perché, a differenza del precedente, rivela oltremodo la sua immensa cultura musicale ma anche la totale assenza di pregiudizi e stereotipi.

Non è un caso infatti che il nuovo disco snoccioli, con infinita grazia ed estremo vigore, il suo talento di artista fuori dal tempo e dalle strette logiche di mercato, così come la sua estrema umanità.

Un sogno di Maila racchiude ben 20 tracce, tra brani e intermezzi musicali, per un totale di 77 minuti che mettono insieme splendidamente mantra psichedelici e canzone d’autore, pop rock ed echi di classica, musica d’ambiente e cenni di swing.

Un album onirico che viene da lontano ma che giunge fino ai nostri giorni in tutta la sua magnificenza e attualità.

Un vero e proprio flusso di coscienza, a tratti lieve e diretto e in altri invece oscuro e indecifrabile, attraverso il quale Verardi cerca di riappropriarsi (e di farci riappropriare) dello spazio e del tempo di cui ormai tutti abbiamo perso l’importanza e il significato. È giunto dunque il momento di tornare a sognare. (La redazione)

“Due foglie” è il primo singolo estratto da “Un sogno di Maila” (2021) di Amerigo Verardi