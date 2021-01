L’album d’esordio da solista di Aaron Frazer, prodotto da Dan Auerbach, è un testamento di gratitudine verso i grandi artisti soul che hanno definito il suo gusto e influenzato lo stile.

Introducing…. in uscita l’8 gennaio 2021 per Dead Oceans, combina la passione di Frazer per il grande soul degli anni ’70 con la particolare sensibilità produttiva di Dan Auerbach, con influenze disco, gospel e doo-wop.

Il disco è stato prodotto in una settimana presso lo studio di Dan Auerbach a Nashville con una band di turnisti incredibili. Alle registrazioni hanno partecipato il percussionista Sam Bacco, membri del mondo Daptone e Bg Crown e turnisti che avevano partecipato alla registrazione di classici come Son of A Preacher Man di Dusty Srpingfield e You Make Me Feel Like a Natural Woman di Aretha Franklin. (La redazione)