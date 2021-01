Molti di voi lo ricorderanno sicuramente come cantante e chitarrista dei Camper Van Beethoven, prima, e dei Cracker, poi, anche se da una decina di anni a questa parte David Lowery ha intrapreso la carriera da solista con il bellissimo The Palace Guards (2011), al quale hanno fatto seguito Conquistador (2016) e In The Shadow of the Bull (2019).

Ora è la volta di Leaving Key Member Clause, che il musicista originario di San Antonio, Texas, ma da qualche tempo di stanza tra Richmond (Virginia) e Athens (Georgia), presenta così:

«Questo è il secondo di una serie di album autobiografici. Questo copre principalmente il periodo dal 1989 al 1996. Non lo faccio tanto per raccontare la mia storia, ma anche per raccontare le storie di altri che hanno condiviso le loro vite con me». (David Lowery)

Pubblicato il primo gennaio 2021, Leaving Key Member Clause è in streaming sul nostro blog via Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)