Nato nel 1955 a Fort Monroe, nello Stato della Virginia, ma originario di San Antonio, Texas, Stephen Fain Earle – meglio noto come Steve Earle – è uno dei musicisti di riferimento della scena tradizionale a stelle e strisce.

Il 20 agosto 2020 il cantautore americano ha perso suo figlio Justin Townes Earle, anche lui musicista di talento scomparso prematuramente all’età di 38 anni a Nashville, nel Tennessee, a causa di un’overdose accidentale di droga.

A distanza di alcuni mesi dalla terribile tragedia familiare, Steve Earle ha deciso di rendergli omaggio pubblicando un album di canzoni scritte da suo figlio, Justin Townes, e che ha per titolo le sue iniziali J​.​T.

Il disco esce oggi, 4 gennaio 2021, per New West Records ed è suonato da Steve Earle assieme ai suoi fedeli compagni The Dukes, ovvero Chris Masterson alla chitarra, Eleanor Whitmore al violino e voce, Ricky Ray Jackson al pedal steel, chitarra e dobro, Brad Pemberton alla batteria e alle percussioni e Jeff Hill alla chitarra acustica e al basso elettrico. (La redazione)