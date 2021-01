Giunto alla sua sedicesima edizione, il Best Art Vinyl Award raccoglie ogni anno l’opinione globale sul meglio dell’arte e del design contemporanei nella musica.

Più di recente, il 3 gennaio 2021 sono stati annunciati i vincitori di Best Art Vinyl 2020.

L’artwork di Russell Oliver per l’album Ultra Mono degli Idles, il progetto di Chris Peyton (VVVOID) per Live at the Roundhouse di Nick Mason Saucerful of Secrets e la fotografia di Maria Lax e il graphic design di David Kitson per The Universal Want dei Doves.

L’immagine di copertina del 2020 è il sorprendente dipinto di Russell Oliver realizzato per rappresentare la “Positività nelle avversità” che, nel caso specifico, proviene dai suoni punk rock contemporanei degli Idles.

In un anno che ha presentato sfide senza precedenti per tutti, i progetti vincitori possono essere visualizzati insieme alle altre 47 copertine di dischi nominati nella prima mostra virtuale del vinile creata durante il secondo lockdown nel centro culturale di Folkestone, nella contea del Kent, sulla costa meridionale dell’Inghilterra. Cliccate qui e… buona visita. (La redazione)