Nell’anno della pandemia è la musica italiana a vincere: al primo posto della chart Album & Compilation svetta infatti – secondo quanto dichiarato dalla FIMI in un recente comunicato stampa – Persona di Marracash, seguito da Famoso di Sfera Ebbasta e poi da 23 6451 di tha Supreme.

È una top ten per la prima volta dopo anni interamente italiana, che attraversa le generazioni spaziando dal pop classico alla trap, ma che presenta 4 album pubblicati nel 2019, compreso il primo in classifica: è l’impatto dei diversi lockdown di questi mesi.

Più internazionale la chart Singoli, dominata tuttavia da un podio estivo interamente nazionale: è infatti Karaoke di Boomdabash & Alessandra Amoroso a conquistare il primo posto. La seconda posizione spetta a Rocco Hunt & Ana Mena con A un passo dalla luna, seguiti da Mediterranea di Irama.

Il classico senza tempo dei Pink Floyd, The dark side of the moon, resta primo nella chart Vinili, la più eclettica delle classifiche tra titoli del passato e nuove release. Al secondo posto c’è infatti Famoso di Sfera Ebbasta, mentre chiude il podio Power up degli Ac/Dc.

Secondo i dati GfK, quest’anno lo streaming premium ha dominato il mercato con una crescita del 31,8%, mentre il free è salito del 9%. Nelle ultime settimane del 2020 in generale lo streaming è arrivato a sfiorare il miliardo di ascolti alla settimana: un record storico.

Il lockdown – e la relativa chiusura di molti esercizi, insieme all’assenza di instore – ha frenato il fisico, già in difficoltà, che dopo mesi di declino (arrivato fino al 70% del venduto) chiude con -27,8%.

In un 2020 così complesso, senza grandi eventi e con una momentanea sospensione delle pubblicazioni, l’industria ha saputo lavorare per trovare nuove connessioni con i fan e per continuare a supportare i nuovi talenti, dimostrando quanto sia importante la musica per il nostro paese, anche quando una pandemia ne rivoluziona le esistenze.

Quella che avete appena letto è dunque la Top of the Music 2020 italiana, ovvero i dischi che in Italia hanno riscosso maggior successo commerciale, che come ben sapete, tranne rari casi, non sempre sono quelli che realmente meriterebbero dal punto di vista prettamente artistico e qualitativo. Ragion per cui, nel caso voleste scoprire qualcosa di qualità ma allo stesso tempo nuovo e insolito, vi consigliamo di dare una sbirciatina ai migliori dischi dell’anno, cioè del 2020, scelti con passione e senso critico dal nostro blog. (La redazione)