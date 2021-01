Si intitola Spare Ribs ed è l’undicesimo album in studio del duo hip-hop punk ed elettronico Sleaford Mods.

Tredici nuove tracce che vedono anche il contributo di Amy Taylor (Nudge It) e della rivelazione Billy Nomates (Mork n Mindy).

Il nuovo disco dei britannici Jason Williamson (voce) e Andrew Fearn (campionamenti) è uscito il 15 gennaio 2021 per Rough Trade Records ed è in streaming via Bandcamp a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)