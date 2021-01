I britannici You Me At Six tornano con il loro attesissimo settimo album in studio, Suckapunch, uscito il 15 gennaio 2021 su Underdog Records/Awal.

Dopo un periodo tumultuoso di colpi emotivi, che hanno lasciato la maggior parte della band alle prese con nuovi scenari di vita, il nuovo album è radicato nella riflessione e nella redenzione e vede You Me At Six mettere a frutto quelle esperienze più oscure come catalizzatrici di creatività, consapevolezza e positività.

Registrato in poco più di cinque settimane al Karma Sound studio di Bang Saray, con la produzione di Dan Austin (Biffy Clyro, Massive Attack, Pixies), Suckapunch è un disco che segna il cambiamento sonoro della band inglese.

Probabilmente, finora, il lavoro discografico più sperimentale e personale degli You Me At Six. Buon ascolto. (La redazione)