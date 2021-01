Dopo la pubblicazione di Sarà successo, brano che ha sancito il ritorno di Cassandra Raffaele sulle scene a 5 anni di distanza dall’ultimo album Chagall (2015), la cantautrice, produttrice e polistrumentista siciliana ci regala una indie rock ballad cinematica dal titolo impressivo: La mia anarchia ama te.

Una dichiarazione di amore e libertà che trova una perfetta soundtrack nell’arrangiamento disegnato dal produttore Roberto Villa presso lo studio totalmente analogico L’Amor mio non muore.

L’intro suggestivo è affidato all’arpeggio di una chitarra elettrica gretsch suonata dalla stessa cantautrice e al basso elettrico portante di Villa. In un crescendo di suoni synth esclusivamente analogici affidati ad Alberto Bazzoli, chitarre baritone e hammond, si raggiunge l’apice emotivo sul finale, con un outro che spiazza ed emoziona l’ascoltatore.

È un grido d’amore universale, inteso in ogni sua forma, umana, fisica, artistica, ideologica. Un sentimento forte come una rivoluzione animata da un pensiero ribelle, che si scatena incontenibile per affermarsi, alimentato da un fuoco vivo e fedele, la resilienza. Difendo il mio spirito creativo che è libero e per quanto sia difficile, non smetto di fare. Io amo e resisto. (Cassandra Raffaele)

Due album all’attivo e collaborazioni importanti con Brunori Sas, Elio e Le Storie Tese, Nico and the Red Shoes, Marianne Mirage, Cassandra Raffaele è una cantautrice e polistrumentista raffinata, dotata di una musicalità innata. Una musicista che negli ultimi anni si è fatta apprezzare anche per le sue doti di arrangiatrice e produttrice versatile ed eclettica. (La redazione)