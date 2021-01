I Kiwi Jr. sono una fenomenale band punk-rock e indie-rock canadese, composta da Jeremy Gaudet (voce, chitarra), Brohan Moore (batteria), Mike Walker (basso) e Brian Murphy (chitarra).

Cooler Returns è il loro secondo album, primo per Sub Pop, e riproduce in musica un’istantanea degli inizi pandemici di questo decennio in modo molto divertente. Per tutti i fan dei Pavement. (La redazione)