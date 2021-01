La giovane etichetta americana di funk & soul Vintage League Music celebra un anno di attività con la compilation VLM Family Album Vol.1, contenente 10 brani inediti registrati da tutti gli artist della label assieme a special guest appartenenti alla loro famiglia allargata.

Guidata da Alan Evans (cofondatore e batterista della leggendaria band USA Soulive) e Robert Fleming (fondatore del gruppo inglese Crowd Company), Vintage League Music si è immediatamente imposta sulla scena funk & soul per un sound genuino e un roster di artisti con vasta esperienza sopra il palco. Lo stesso Evans vanta una carriera che dura da oltre 20 anni, come polistrumentista, cantante e produttore, ed è lui dietro al mixaggio e mastering dell’intero album.

L’offerta musicale di “VLM Family Album Vol.1” va dal funky soul alla ballata soul, dal jazz-funk allo psychedelic funk e dal rhythm n blues al boogaloo. Vera spina dorsale della compilation, AlanEvans è presente su oltre la metà dei brani, sotto il suo stesso nome, sotto alias come Crushed Velvet & The Velveteers, o come ospite alla batteria per altre formazioni.

Ma Alan non è la sola presenza d’eccellenza, ritroviamo anche il rinomato chitarrista blues inglese Matt Schoffield, che appare nell’irresistibile brano di apertura “Hey!”, il maestro della tastiera John Medeski (di Medeski, Martin & Wood) che si aggiunge all BT ALC Big Band di Boston in “What Will You Do” e Neal Evans (ex membro della band Lettuce), ad incendiare l’organo Hammond sul bluesy-funk di “In Comes Slade”.

Un cast di all-stars per celebrare un’etichetta che si è dimostrata una garanzia di qualità. (La redazione)