The Last Exit è il quinto album in studio dei britannici Still Corners pubblicato il 22 gennaio 2021 da Wrecking Light Records.

Dopo Slow Air del 2018, gli Still Corners tornano con un album sul mito e il folklore.

In un mondo in cui tutti pensano che gli angoli della strada e del Pianeta siano riempiti, la formazione inglese crede invece che ci sia ancora qualcosa al di là di ciò che vediamo e sentiamo. Qualcosa di eterno, senza fine, ancora vivo e pulsante.

Una filosofia che i due artefici del progetto Still Corners, ovvero Greg Hughes e Tessa Murray, hanno tentato di tradurre in musica con questo nuovo lavoro discografico intitolato The Last Exit. Buon ascolto. (La redazione)