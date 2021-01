Rareș torna oggi con Mille macchine, singolo che anticipa il nuovo EP Folk_2021 in uscita il 12 febbraio per Needn’t e The Orchard.

Dopo l’attenzione sempre crescente sul primo album Curriculum Vitae, si tratta della prima uscita per il giovane musicista nato a Bârlad e cresciuto a Venezia.

Mille macchine è una canzone d’amore perduto, una road-trip song da ascoltare con i finestrini mezzi giù, percorrendo una statale dell’adriatico su una cassetta Basf al cromo, tra un brano dei Wilco e uno dei Lambchop.

In Mille macchine ci sono alcuni ultimi scampoli di relazione e gli occhi aperti di fronte alla realtà che porta gli amanti ad allontanarsi sempre di più, sospinti dal vento del celebre brano dei Noir Desir citato nel finale del testo.

In Mille macchine si bisbiglia all’inizio, le parole sono confuse e affascinanti. Il ritornello arriva per non lasciare più la testa dell’ascoltatore, un ritornello con dentro un sogno, dove un ponte si sgretola (ciò che unisce invece si dissolve) lasciando che mille macchine cadano giù e dove c’è posto persino per gli scioglilingua.

Rareș è tornato per dire la sua, forte di un songwriting e di un talento unici che non mancheranno anche questa volta di catalizzare l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. (La redazione)