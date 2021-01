Attraverso l’account Twitter, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, scrive che anche il Teatro Ariston di Sanremo deve rispettare le norme di sicurezza anti-covid attualmente in vigore per lo spettacolo.

Il Ministro lancia un chiaro messaggio alla direzione artistica del prossimo Festival di Sanremo previsto, almeno sulla carta e salvo ripensamenti, dal 2 al 6 marzo 2021.

Dario Franceschini nel tweet scrive, a tal proposito, che “il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile.”

Ora tocca aspettare la reazione di Amadeus, direttore artistico della celebre e storica kermesse canora, e della Rai. (La redazione)

Il Teatro Ariston di #Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro @robersperanza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile.