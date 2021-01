Tanzos, pseudonimo del cantautore indie rock Mik Tanzos, dopo il recente successo europeo del singolo Birdy, uscito a settembre 2020, torna oggi, venerdì 29 gennaio 2021, con un nuovo brano dal titolo Nevermind, un’ode all’accettazione e all’andare avanti.

In questo nuova traccia Tanzos mostra versatilità e dinamismo, passando da un suono delicato a riff meccanici di chitarra. Narrata attraverso la voce cavernosa dell’artista, Nevermind è una riflessione sul saper lasciare andare le occasioni perse: una sensazione che in qualche modo tutti abbiamo conosciuto in questi lunghi mesi di pandemia. (La redazione)