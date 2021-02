Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato la sua approvazione al protocollo della Rai per lo svolgimento in sicurezza del Festival di Sanremo 2021 in programma dal 2 al 6 marzo.

Il protocollo prevede che la kermesse canora si svolga senza spettatori, senza eventi esterni e senza la presenza a Sanremo di programmi collegati al Festival, oltre a una serie di misure organizzative per ridurre le possibilità di contagio all’interno del Teatro Ariston.

Quello del 2021 sarà un Festival di Sanremo a uso e consumo esclusivo della TV. (La redazione)