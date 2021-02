Nata “da una serenità ritrovata dopo un periodo difficile, un momento di rinascita che mi ha reso più consapevole”, Talk No More di Timothy Moore è un invito alla leggerezza verso un percorso di ricerca interiore raccontato con ironia e disincanto nel video diretto da Erika Errante (The Ghost Wolves, Sycamore Age) con un cameo dell’attore Toni Pandolfo (già al fianco di Dario Argento nel remake di Dracula).

Ho immaginato il passato burrascoso di Timothy attraverso lo sguardo di un fortune teller che cerca di farsi strada fra ricordi caotici e i mondi surreali del protagonista. Timothy è un’artista dalla grande eleganza ma ha una vena punk più selvaggia che lo rende unico. Per questo ho cercato che venisse fuori la sua parte più originale, con un editing quasi arbitrario e vivo. Erika Errante

Di madrelingua inglese e padre italiano, dopo aver trascorso l’adolescenza tra Milano e Londra Moore si stabilizza per tredici anni a Barcellona e insieme a due amici forma i Mood, un power trio con un album all’attivo e tanti concerti tra Europa, Canada e Sudamerica. Nel 2017 torna nel capoluogo lombardo e dopo due anni debutta da solista con Where Dreams Are Made del 2019.

Talk No More è il primo estratto dal nuovo album previsto entro la fine dell’anno, il secondo lavoro solista di un cantautore e musicista tra i più versatili della sua generazione e con una passione smisurata verso il britpop, soul e classic rock. (La redazione)