La tragica vicenda del ricercatore italiano Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016 con molta probabilità dagli agenti del servizio segreto interno egiziano, e la carcerazione nel 2017 al Cairo dello studente e attivista egiziano Patrick Zaki, come storie simbolo di una nazione, l’Egitto, in cui i diritti umani non sono affatto salvaguardati.

Uno Stato che tutt’oggi, nel 2021, reprime tout court e in maniera autoritaria la libertà di pensiero e ogni forma di contestazione non violenta.

Due vicende atroci e inqualificabili, dicevamo, prese a esempio di un Paese, attualmente governato da Abdel Fattah al-Sisi, che dovrebbe rendere giustizia a tutti coloro che ogni giorno lottano per la pace, la libertà e la democrazia dei popoli.

Per chi fosse poco informato, vi invitiamo a documentarvi sulle recenti vicende di Regeni e Zaki e sulle violazioni dei diritti umani in Egitto direttamente sul sito di Amnesty International.

Purtroppo, nonostante la “Primavera araba” del 2011, siamo ancora di fronte a una Nazione che sembra non voglia affatto evolversi democraticamente, così come – a partire dai quartieri meno abbienti del Cairo – i giovani hanno iniziato a chiederlo a voce alta anche attraverso la musica mahraganat, conosciuta anche come electro chaâbi. (La redazione)