Abbiamo dato una spulciata tra gli argomenti più ricercati nel 2020 su Google Italia e abbiamo scoperto, per esempio, che le parola più digitata è stata, ovviamente, “coronavirus”.

Scopriamo poi che la persona più cercata è stata Alex Zanardi, mentre tra gli addii più popolari svetta quello di Diego Armando Maradona.

La maggior parte dei googlatori in Italia hanno poi cercato “come coltivare i pomodori“, “come fare il pane in casa”, “la ricetta della pizza“, “come mettere su un pollaio“, “come fare l’amuchina“, “il significato della parola pandemia“, “perché votare sì al referendum“. Tutto ciò, però, senza mai perdere di vista “il campionato di serie A“.

In ambito di arte, musica e spettacolo leggiamo che tra gli artisti più googlati vi sono Gigi Proietti, Ezio Bosso ed Ennio Morricone (tutti purtroppo scomparsi) mentre l’evento più ricercato è stato – manco a dirlo – “il festival di Sanremo“. (La redazione)