La star canadese Abel Makkonen Tesfaye, meglio conosciuta dal grande pubblico come The Weeknd, durante l’halftime del Super Bowl 2021 – nonostante le attuali restrizioni dovute al covid-19 – ha incantato con uno spettacolo mozzafiato i 25 mila spettatori in mascherina (compresi 7.500 operatori sanitari vaccinati) del Raymond James Stadium di Tampa (Florida).

Uno show colossale e pirotecnico, realizzato in piena sicurezza, che ha fatto da sfondo alla vittoria dei Tampa Buccaneers di Tom Brady che si sono imposti per 31 a 9 sui Kansans City Chiefs.

A scaldare il pubblico del 7 febbraio 2021 ci ha pensato la famosa cantante e attrice Miley Cyrus, ma prima ancora il 46° Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden che ha mandato il seguente messaggio: “Non sognavo la Casa Bianca, ma di giocare nella NFL”. (La redazione)