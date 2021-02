Ufficialmente provengono da Marte, ma hanno fatto di Hannover, Germania la loro base dopo un atterraggio di emergenza sul nostro pianeta nel 2014. The Planetoids sono un gruppo di 4 elementi con all’attivo 3 EP e un sound spaziale che mischia pop ed elettronica con funk, disco e indie.

La terra ha iniziato a prendere nota delle vibrazioni cosmiche dei Planetoids con l’uscita del loro EP di debutto Indigo nel 2019, il primo di una serie di 4 uscite ‘colorate’, cui fa seguito Canary lo stesso anno e Scarlet nel 2020. Il quarto e ultimo capitolo della serie si intitola Fuchsia ed è previsto in uscita il 5 Marzo 2021 in digitale e a seguire in data da destinarsi anche in vinile.

My Only Religion è il primo brano estratto da Fuchsia ed è un’altra vivace spennellate di suoni electro-pop dal ritmo ballabile e contagioso. Il singolo è accompagnato da un colorato video dell’artista Tarik Badaoui che gioca con la grafica della copertina, animando il collage di personaggi che raffigura.

In tempi di lockdown e restrizioni di movimento, ci pensano i Planetoids a farci viaggiare col loro groove intergalattico. (Adaja Inira)