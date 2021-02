Attivi più o meno dal 2009 e vincitori nel 2017 della Targa Tenco come Migliore opera prima con l’album Creature selvagge, i torinesi Lastanzadigreta tornano con un nuovo lavoro intitolato Macchine inutili.

Pubblicato il 5 febbraio 2021 da Sciopero Records, il secondo album della formazione composta da Alan Brunetta, Leonardo Laviano, Flavio Rubatto, Umberto Poli e Jacopo Tomatis si rivela un lavoro pop impegnato e di qualità ma allo stesso tempo pieno di leggerezza.

Il titolo del disco rende omaggio al designer e artista milanese Bruno Manari (1907-1998) e alle sue “macchine inutili”.

Inutili perché non fabbricano, non eliminano manodopera, non fanno economizzare tempo e denaro, non producono niente di commerciabile. Non sono altro che oggetti mobili colorati, appositamente studiati per ottenere quella determinata varietà di accostamenti, di movimenti, di forme e di colori. Oggetti da guardare come si guarda un complesso mobile di nubi dopo essere stati sette ore nell’interno di un’officina di macchine utili.