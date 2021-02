Dopo l’operazione Live Home Serie, riparte la pubblicazione di singoli tratti dall’ultimo profetico album di Ottodix dal titolo Entanglement, pubblicato da Discipline Records a marzo 2020 in piena pandemia da Covid-19.

Europhonia, una delle tracce più emblematiche dell’album, è quindi il secondo singolo ufficiale dopo Pacific Trash Vortex.

Il brano descrive il rapporto degli europei fra di loro che da secoli si detestano cordialmente, paragonandolo al rapporto di una coppia costretta a coabitare forzatamente e mostrando una tolleranza e una convivenza di facciata che va in crisi non appena gli interessi dell’uno vengono messi in discussione dall’altro.

La release è accompagnata infine da un ipnotico e psichedelico videoclip girato da Flavio Ferri (DeltaV), anche coproduttore dell'intero album.