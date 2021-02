Think Too Much è il nuovo singolo, il terzo per la precisione, della diciottenne cantautrice e produttrice di Mesquite (Texas) Hannah Jadagu, attualmente residente a New York.

Pubblicato l’11 febbraio 2021 da Sub Pop Records, Think Too Much è stato registrato da Jadagu utilizzando il suo iPhone 7, un iRig, un microfono, una chitarra e Garageband iOS.

Con quest’ultimo singolo Hannah Jadagu sembra muoversi abilmente e con talento nei territori dream pop. Il video è stato diretto da Cameron Livesey. (La redazione)