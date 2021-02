Dopo una pausa di due anni, la formazione afro/post-punk lussemburghese No metal in this battle torna con due nuove tracce intitolate Shimokita​ e Zeitzonensynchronisationmechanismus.

I brani, pubblicati in digitale il 7 febbraio 2021 da Don’t trust a bear Records, sono in streaming integrale via Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)