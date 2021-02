In seguito alla notizia delle scioglimento dei Daft Punk, abbiamo pensato di celebrare il duo francese di musica elettronica con una playlist di 10 canzoni.

Si va dalla celeberrima Get Lucky (con Pharrel Williams e Nile Rodgers), inclusa nell’album Random Access Memories del 2013, a One More Time inserita nel disco del 2000 Discovery.

In mezzo tanti altri successi come Around the World e Tecnologic della coppia artistica composta da Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo. Buon ascolto. (La redazione)